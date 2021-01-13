12 января в соцсетях появилось сообщение с просьбой о помощи. Ижевчанка Мария и ее муж обнаружили двух котят, чьи лапки и хвосты примерзли к плите. https://vk.com/wall429452576_732 Неравнодушные жители спасли четвероногих, но оставить их у себя не могут. Также на восстановление животных необходимы лекарства, на которые средств у молодой семьи нет. «Комсомолка» узнала, в каком состоянии сейчас пострадавшие котята и чем ижевчане могут им помочь.20 минут отмораживалиВо вторник, 12 января, Мария с друзьями отдыхали в одном из заведений на улице Советская, 8Б. Вечеринка уже подошла к концу, все ждали на улице такси. Когда почти никого не осталось, девушка услышала ослабленное мяуканье. Мария позвала мужа посмотреть, что случилось - вдруг из окна котенок выпал или застрял на дереве. Но пара увидела более жуткую картину- Напротив стоит дом, пятиэтажка. Мы по звуку нашли их слева от лестницы к магазину. Увидели картонку, а под ней лежали котята. Лапы и хвосты примерзли. Скорее всего их поливали водой, так как на спинке тоже была наледь, - рассказывает героиня.Первым делом пара побежала в заведение, откуда только что вышли, чтобы взять теплой воды - ею и отогревали конечности животных около 20 минут. Все это время котята кричали. Мария вновь забежали в кафе, на этот раз за коробкой для перевозки. В такси котята тряслись, но быстро уснули.Последствия улицыДома у пары уже есть два кота, которым нет еще и года. Поэтому, чтобы они не подхватили инфекцию, спасенных изолировали. Для этого муж Марии сходил в гараж за фанерой, а всю квартиру помыли с хлоркой. «Кошачью» комнату оборудовали всем необходимым: лоток, таз с тряпками. Затем девушка написала пост в социальные сети, где рассказала о случившимся и оставила контакты для связи.Осмотр ветеринара показал, что переломов у котят нет. Но у одной кошечки, скорее всего, атрофируются уши, а у второй сейчас опухла лапа - она больше здоровой в два раза. Возможно, начнет слезать шерсть и кожа, нужны постоянные перевязки. Неделю кошечкам будут капать противовоспалительный антибиотик, на анализы и рентген их отвезут уже позже, так как пока лучше их не тормошить.Помощь добрых жителейНеравнодушные люди уже откликнулись на сообщение девушки: кто-то помогал с информационной поддержкой, кто-то высылал деньги на покупку необходимого. За ночь собрали 2 000 рублей. А знакомый ветеринар согласился раз в день бесплатно осматривать котят и предоставил необходимые медикаменты.- На два дня лекарств хватит. Сейчас соберем у волонтеров, что-то докупим на собранные средства. Дальше будем двигаться по ситуации - купим миски, потому что не рассчитывали на еще двух котов помимо двух своих, - смеется Мария.Несмотря на все пережитое, девушка рассказывает, что семимесячные котята дружелюбные и адекватные: едят корм, ходят в лоток, играют с туалетной бумагой. Как им сообщил ветеринар, скорее всего, четвероногие - домашние, так как шерстка причесана, уши, глаза и нос у них чистые.Сейчас Мария нуждается в финансовой помощи на содержание кошек - купить лекарства и корм. Когда пушистые девочки выздоровеют, девушка планирует передать их в добрые руки. Телефон для связи: 8-982-829-76-82, Мария.Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.