13 января стало известно, что уроженку Ижевска, жену известного блогера и автора проекта реконструкции Центральной площади Любовь Варламову сотрудники правоохранительных органов задержали в Южном Судане. Об этом рассказал ее муж - Илья Варламов на своем канале в YouTube. Кстати, его и Петра Верзилова, известного российского художника, также остановили сотрудники местной службы госбезопасности.Сотрудники правоохранительных органов досмотрели личные вещи. При этом у молодых людей нашли пульт от квадрокоптера. По словам блогера, это стало основанием для того, чтобы их отвезли на военную базу.- Нам сказали, что мы арестованы, что мы не можем пользоваться телефонами. И у них есть якобы донос, что мы пользовались дроном, хотя им мы не пользовались. Он конфискован и остался в Уганде, - говорит Илья Варламов.Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.