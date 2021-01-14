Ижевчане сообщали, что пешеходный переход на ул. Автозаводской возле кольца не безопасен. В этом году проблему решат, рассказал в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107.6 FM, 12+) Александр Филимонов, начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Ижевску.- Мы посмотрели данную улицу. В ближайшее время туда будут выставляться переносные средства фото- и видеофиксации, работающие в автоматическом режиме. Запланирована установка стационарных камер, работающих в автоматическом режиме в этом году. Это влияет на дисциплинированность водителей, - отметил Александр Филимонов.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Два человека пострадали в ДТП с участием трех машин на ул. Берша в ИжевскеДвижение транспорта временно ограничат по ул. Софьи Ковалевской в ИжевскеСемья из Удмуртии погибла в жуткой аварии в Чувашии