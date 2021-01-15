Управление Роспотребнадзора Удмуртии совместно с региональным МВД проводило рейды по соблюдению масочного режима в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Так, за прошлый год проверили более трех тысяч объектов. Сюда вошли точки торговли, общественный транспорт, общепит и предприятия сферы услуг.Более 7 тысяч протоколов об административном нарушении составили за весь период пандемии. Организации оштрафовали на общую сумму два миллиона рублей. Также 39 объектов приостановили деятельность на срок от 2 до 70 суток по решению судов.В Роспотребнадзоре заявили, что рейды продолжатся и в 2021 году.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:После 7 лет работы в Ижевске закрывается BBQ Гриль & БарРеконструкцию Национальной библиотеки Удмуртии завершат в мартеСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.