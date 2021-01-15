В Удмуртии привито более 900 человек от коронавируса. Об этом доложил глава республики Александр Бречалов президенту России Владимиру Путину на видеоконференции 14 января.Глава Удмуртии также отметил, что на данный момент в регион поступили 5 442 дозы вакцины. Прививают в первую очередь медицинских работников.Александр Бречалов упомянул на видеоконференции, что в Удмуртии дополнительно развернули 750 коек. Он также заявил президенту страны, что 44% коек свободны. Глава Удмуртии доложил и об обеспечении лекарствами от коронавируса.- С 4 ноября, даже не дожидаясь федерального финансирования, мы начали обеспечивать амбулаторных больных бесплатными лекарствами от COVID в соответствии с перечнем Минздрава России, - рассказал Александр Бречалов. - В настоящий момент более 4,5 тысячи таких наборов лекарств уже получили амбулаторные больные.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Два сломанных аппарата КТ снова заработали в УдмуртииНовый аэровокзальный комплекс планируют реконструировать в ИжевскеСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.