Ремонт общежития №2 ИжГТУ планируют завершить уже в феврале этого года. Об этом сообщила пресс-служба вуза. Напомним, что общежитие было возведено еще в 1965 году.Деньги на ремонт общежития были выделены из федерального бюджета. Известно, что сейчас завершаются работы по замене электроснабжения, водопровода, канализации и отопления. В здании уже заменены все окна выполнена гидроизоляция цокольного участка стены фасада. Рабочие начали установку всех дверей, производят монтаж светильников, красят стены и потолки.— Планируемые работы завершатся к концу января. Поэтому работаем и в выходные, и в праздники. Ежедневно на объекте работают порядка 50 человек, — уточнил директор группы компаний «Мост» Борис Васильев.А с 18 января будут проводиться работы по прокладке новых кабельных линий. Планируется смонтировать новую входную группу, чтобы обеспечить легкий доступ для маломобильных групп населения.Отмечается, что уже на стадии капремонта здания в него заведено оптоволокно. Это обеспечит всех проживающих высокоскоростным интернетом и облегчит использование передовых дистанционных технологий для учебы. Также планируется приобрести новую мебель в комнаты, кухонные принадлежности, стиральные машины.19 февраля, ко дню рождения вуза, состоится открытие общежития на 370 койко-мест.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- «Умные» парты появятся в новой школе в Ижевске- Яндекс.Навигатор заговорит по-удмуртски: его озвучили ижевчане- 52 проекта из Удмуртии получили грантовую поддержку от президента