23-летний житель Воткинска ограбил автомобилиста по пути домой. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, молодой человек ранее уже был судим.Известно, что подозреваемый был пьян тем вечером. Он ехал на такси из Ижевска в Воткинск. Проезжая мимо одной из деревень, он заметил припаркованный на обочине автомобиль. Мужчина попросил таксиста сделать остановку, после чего вышел из машины и начал угрожать владельцу припаркованного автомобиля.Получив отказ, мужчина избил автомобилиста, забрал у него деньги, телефон, водительское удостоверение и ключи от машины. После это он сел в такси и уехал.Сотрудники уголовного розыска задержали его по горячим следам. Личные вещи, а также часть похищенных денег изъяты.Сейчас подозреваемый находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело, наказание за которое грозит сроком лишения свободы до семи лет.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- Колония за неуплату алиментов: многодетная мать из Удмуртии не обеспечивала своих детей- ДТП в Сарапульском районе Удмуртии: погибли два ребенка и женщина-водитель- Почти полтора миллиона рублей похитили у ижевчанки мошенники