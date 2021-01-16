Перед Новым годом житель Удмуртии перевел деньги мошеннице, чтобы та сняла порчу. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, через несколько дней мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.31 декабря прошлого года потерпевшему позвонила неизвестная ему женщина. Она предложила мужчине провести консультацию, но для этого ей нужно отправить его фото и тысячу рублей.Получив все необходимое, женщина перезвонила и сообщила, что на мужчине правда есть порча. Также она предложила удобный выход из ситуации — снять ее дистанционно. Потерпевший согласился на это и перечислил более 30 тысяч рублей на указанный счет.Спустя время мужчина понял, что его обманула мошенница. Полиция проводит доследственную проверку и решает вопрос о возбуждении дела.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- В Удмуртии увеличилось количество убийств в 2020 году- Накажут за преступление 14-летней давности: обвиняемого в убийстве арестовали в Ижевске- Почти полтора миллиона рублей похитили у ижевчанки мошенники- Колония за неуплату алиментов: многодетная мать из Удмуртии не обеспечивала своих детей- Молодой житель Удмуртии ограбил водителя и скрылся на такси