С заявлением о хищении крупной суммы в отдел полиции обратилась 67-летняя пенсионерка. Об этом сообщает пресс служба МВД по Удмуртии.В конце 2020 года женщина, следуя указаниям «брокеров», под предлогом участия в биржевых торгах установила несколько мобильных приложений. Для ставок на бирже в течение 20 дней она взяла кредиты в шести различных банках. В результате у нее похищено почти 1 400 000 рублей.Сейчас полиция возбудила уголовное дело и проводит мероприятия, направленные на раскрытие преступления.Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.