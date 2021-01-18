Комитет по делам ЗАГС при правительстве региона поделился списком самых популярных имен для детей, которые рождались в Удмуртии в 2020 году.Самыми популярными стали Анастасия и Артем. На втором месте оказались Анна, Кирилл и Матвей. А закрыли тройку лидеров Ева и Милана, и сразу пять мужских имен – Егор, Тимофей, Илья, Никита, Иван, Роман.Кроме того составили список самых редких имен для детей. Так, самыми необычными именами среди девочек, родившихся в 2020 году стали Артемида, Айлина, Айла, Венеция, Дева-Леора, Дея, Иулиания, Лилит, Лея, Мирэль, Ноя и Радха. Среди мальчиков этот список значительно короче, туда вошли всего два имени – Вольфрам и Колыван.