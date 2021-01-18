Любой желающий житель Удмуртии теперь может поставить бесплатную прививку от коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона.Как и когда поставить?Для того чтобы получить вакцину граждане могут оставить заявку на сайте Госуслуг, обратиться в свою поликлинику или позвонить по телефону 8 800 100 24 47 или 112. Также можно привиться вместе с коллегами, организованной группой. Для этого работодателю будет необходимо составить список желающих и отправить его в Центр вакцинопрофилактики Удмуртии.Приходя на прививку, каждый житель должен взять с собой паспорт, полис и СНИЛС.Прививки от коронавируса будут ставить два раза в неделю. Все желающие могут приходить в пункты вакцинации по субботам. А в среду там будут принимать организованные коллективы предприятий и фирм.Перед прививкой вас осмотрит врач. Далее вам введут вакцину, после чего еще в течение получаса вам нужно будет оставаться под наблюдение врача в пункте вакцинации.После получения второй дозы, каждый привитый гражданин получает сертификат с отметкой о прививке от COVID-19.Есть ли противопоказания?Прививка вводится пациенту дважды. Но записываться нужно только на первую вакцинацию.Прививка противопоказана:- лицам не достигшим 18 лет;- беременным и кормящим матерям;- гиперчувствительным к компонентам вакцины;- лицам с тяжелыми аллергиями и острыми инфекционными заболеваниями;- гражданам, которые переболели COVID-19 в последние полгода.В приоритете, как и раньше, остаются жители старше 65 лет и имеющие хронические заболевания.