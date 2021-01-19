В ночь с 18 на 19 января православный мир праздновал «Крещение Господня». Традиционно в этот день организовывают купели для крещенских купаний. В 2021 году в Удмуртии было 45 таких мест. Они будут работать и сегодня, 19 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.Кстати, в этом году из-за погодных условий и риска распространения коронавирусной инфекции число купелей сократилось. Планировалось организовать 58 мест для крещенских купаний.Безопасность на воде в эту ночь обеспечивали спасатели, личный состав МВД, медработники, представители органов местного самоуправления и волонтеры добровольцы.Проруби для крещенских купаний были организованы в следующих местах в Удмуртии:1. г. Ижевск Октябрьский район, Ижевский пруд2. г. Ижевск Ленинский район, ул. Южная набережная,1, Ижевский пруд (база)3. г. Воткинск Пляж «Остров», мкр. Березовка, Воткинский пруд4. г. Можга Городской пруд на р.ДубовкаАлнашский район5. МО «Алнашское» с. Алнаши, ул. Лесная, купельБалезинский район6. МО Сергинское» д. Василята, р. Кама7. МО «Кожильское» д. Кожило, р. ЧепцаВоткинский район8. МО «Перевозинское» с. Перевозное (на расстоянии 2 км, юго-восточнее села) купель святого источникаВавожский район9. МО «Волипельгинское» с. Волипельга, р. КылтГлазовский район10. МО «Гулековское» База отдыха «Горлица», прудГраховский район11. МО «Граховское» с. Грахово, купель на роднике р. МелекескаДебесский район12. МО «Дебесское» с. Дебесы, р. ЧепцаЗавьяловский район13. МО «Завьяловское», с. Завьялово «Молдаванский пруд», купель14. МО «Совхозное» д. Большая Венья, Семейный парк отдыха «История»15. МО «Италмасовское» с. Италмас, родник16. МО «Каменное» д. Каменное, родник17. МО «Пироговское» музей-заповедник «Лудорвай», купель18. МО «Хохряковское» д. Хохряки, пруд, купель19. МО «Хохряковское» д. Хохряки, ПЖСК «Русь», пруд. Купель20. МО «Совхозное» с. Юськи, прудКамбарский район21. МО «Камбарское» г. Камбарка, прудКаракулинский район22. МО «Каракулинское с. Каракулино, р. КамаКезский район23. МО «Ключевское» д. Верх-Сыга, часовня с купелью24. МО «Кулигинское» с. Кулига, ул. Гоголя (третий пруд)Кизнерский район25. МО «Балдеевское» с. Балдейка, прудКиясовский район26. МО «Подгорновское» д. Атабаево, прудКрасногорский район27. МО «Агрикольское» д. Кулемино, купель28. МО «Агрикольское» д. Бараны, купельМалопургинский район29. МО «Норьинское» с. Норья, пруд30. МО «Малопургинское» с. Малая Пурга, пруд31. МО «Бобья-Учинское» д. Бобья-Уча, купель32. МО «Уромское» д. Пытцам, пруд33. МО «Яганское» с. Яган, р. Иж (на пляже)Селтинский район34. МО «Узинское» с. Узи, купельУвинский район35. МО «Увинское» п. Ува, пенсионерский пруд36. МО «Красносельское» с. Красное, пруд37. МО «Мушковайское» с. Мушковай, родникШарканский район38. МО «Шарканское» с. Шаркан, купель на святом источникеЮкаменский район39. МО «Ежевское» с. Ежево, родник, оборудованная купель40. МО «Ежевское» д. Тылыс, Усадьба «Княжий двор» родник, оборудованная купельЯкшур-Бодьинский район41. МО «Чернушинское» с. Н. Чернушка, купель42. МО «Большеошворцинское» д. Иж-Забегалово, купель43. МО «Старозятцинское» с. Старые Зятцы, купельЯрский район44. МО «Ярское» п. Яр, пруд в 2 км45. МО «Пудемское» п. Пудем, пруд.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Массовая вакцинация от коронавируса началась в УдмуртииНазвали самые популярные имена для детей в Удмуртии за 2020 год