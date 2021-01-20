В Ижевске ищут Макшакова Тимофея, подростка 2004 года рождения. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».Накануне, 19 января, он вышел из школы №84 по улице Тимирязева. Он должен был направиться в центр социальной реабилитации несовершеннолетних на улице С. Ковалевской, но так и не пришел.Приметы: рост 150 см., худощавое телосложение.Был одет: ушел без верхней одежды, в черном шерстяном свитере с синими рукавами без надписей и рисунков, голубая рубашка, брюки темно-синего цвета, похожи на джинсы, черные летние кроссовки с белыми полосками.Если вы что-то знаете о местонахождении Тимофея, просьба сообщить в полицию по телефону 02 (с мобильного 102) или на горячую линию поисково-спасательного отряда по телефону 89511952971.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- Двое подростков украли гитары из магазина в Ижевске- Убийство из-за отпущенной бороды произошло в столице Удмуртии