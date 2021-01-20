Грузовик упал и перекрыл дорогу: ограничено движение по Якшур-Бодьинскому тракту в Удмуртии

Грузовик упал и перекрыл дорогу Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

20 января, в 12:34, на 224 км Якшур-Бодьинском тракта в Удмуртии произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. Вследствие чего фура упала поперек проезжей части и перегородила дорогу. Поэтому сейчас полностью ограничено движение по Якшур-Бодьинскому тракту, сообщают сотрудники ГИБДД.

Движение транспорта временно остановлено из-за невозможности объехать грузовой автомобиль.

По предварительным данным, на снежной дороге занесло полуприцеп 25-летнего водителя грузового автомобиля КамАЗ. Из-за чего он врезался в машину Lada Granta, которая ехала по встречке. Там за рулем находился 47-летний мужчина, которого госпитализировали с многочисленными травмами.

Сейчас на месте работают все экстренные службы Удмуртии. Ведется освобождение дороги для проезда машин.

По факту ДТП ведется расследование.

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