Бензовоз опрокинулся в Удмуртии: жильцов ближайшего дома эвакуировали

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В Глазове эвакуировали жильцов дома на улице Пряженникова, 45. Об этом жильцы рассказывают в социальных сетях.

Напомним, 20 января в Глазове на улице Пряженникова опрокинулся бензовоз. Место разлива накрыли пенной подушкой. Погибших и пострадавших в результате ДТП не было.

— Территорию оцепили, сейчас туда не подойти, — писали жители в группе «Злой глазовчанин» в момент происшествия.

— Я тоже проезжала там в это время, так пахло в машине даже. Как не взорвалась эта машина? — пишет Лариса в группе «Глазов Где Гай стоят».

— По ходу бензовоз перевернулся, топливо выливается, ездить рядом не безопасно! — комментирует Константин в той же группе.

Глазовчане рассказывают, что жителей дома №45 по улице Пряженникова эвакуируют. В группе «Город Глазов» жильцы сообщали, что дорогу засыпали толстым слоем песка и что месту происшествия подогнали два крана.

- Все началось примерно 16.30. Жильцов эвакуировали в соседнюю школу, но кто то просто на улице стоял. Было много техники, пожарные, скорая, полиция и дорожные службы. Хорошо сработали, отцепили опасный участок, - рассказала нашему корреспонденту местная жительница Ирина Брудник.

Администрация Глазова на своих страницах в соцсетях пояснила, что поздним вечером в городе продолжали устранять последствия аварии. Бензовоз перевернули, а бензин и горючее откачали. Жильцов близлежащего дома на ул. Пряженникова, 45 эвакуировали: большая часть отправилась к родным, несколько человек остались в пункте временного размещения — школе №13.

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