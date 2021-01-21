Торжественное открытие Всероссийских шахматных соревнований прошло в Удмуртии

Торжественное открытие Всероссийских шахматных турниров прошло в Удмуртии Фото: Сергей Суворов

20 января, в селе Дебесы прошло торжественное открытие Всероссийских сельских турниров по быстрым шахматам и блицу. Первые лица Удмуртии сказали напутственные слова участникам, а организаторы устроили настоящий праздник – песни и танцы.

– За последние два года шахматный спорт в Удмуртии совершил большой рывок. Шахматы развиваются системно и стремительно. У нас проходят всероссийские соревнования. А в нашем Дебесском политехникуме, единственном в России, готовят будущих профессиональных преподавателей дисциплины, – отмечает Министр спорта Удмуртии Александр Варшавский.

Несмотря на морозную погоду, открытие прошло на улице. Это было сделано в связи с эпидемиологической обстановкой, чтобы дети и взрослые не толпились в закрытом помещении. Кроме того, все, кто не смог попасть на мероприятие по тем или иным причинам, смотрели церемонию открытия в онлайн-режиме. Впервые была организована трансляция.

Для гостей подготовили активную программу открытия, чтобы зрители не мерзли Фото: Сергей Суворов

– Я рад, что у нас находятся люди, которые организуют такие мероприятия, которые вложили свое сердце и душу в это. Всероссийские соревнования уже становятся традицией для Дебес. А так как сюда приезжают дети со всей страны, то это и популяризация данного вида спорта, – поясняет важность события председатель постоянной комиссии по физической культуре, спорту и молодежной политике Госсовета Удмуртии Иван Черезов.

За звание лучших будут бороться 154 участника – это дети из Марий Эл, Татарстана, Башкортостана, Челябинской, Тюменской, Свердловской областей. Ребята из 10 регионов сразятся в шахматных турнирах за кубок Федерации шахмат России. Удмуртию представляют 10 районов и 102 спортсмена. Памятные подарки получит каждый участник.

Помимо выступления гостей, на сцене были яркие танцы и песни Фото: Сергей Суворов

Помимо шахматных игр, для гостей подготовили и вечернюю развлекательную программу. Участники могут показать свои способности и в других отраслях – вокал, танцы, фотография и декоративно-прикладное искусство. Их также ждут экскурсии по Дебесам, в том числе в музеи и местные библиотеки.

Несмотря на массовость, на соревнованиях соблюдены все требования Роспотребнадзора: строгий масочный режим, термометрия, все поверхности обрабатывают антисептическими средствами, а также участники предоставляют справки об отрицательном тесте на коронавирус.