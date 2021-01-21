Два порыва произошли на сетях Ижевска Фото: Архив «КП» в Ижевске

21 января утром очевидцы рассказывали о коммунальных ЧП на улицах города.

— Порыв трубы. По переулку Спартаковскому от переулка Бабушкина до улицы Смирнова бежит вода. Прошу принять меры по устранению порыва, — написал Алексей в группе «Благоустройство г. Ижевска».

— Ленина-Коммунаров потоп. В сторону центра правая сторона перекрыта экипажем ДПС, — пишет Дмитрий в группе «ИГГС».

В пресс-службе «Ижводоканала» «Комсомолке» подтвердили, что произошли два порыва. Ранним утром зарегистрировали сообщение о порыве около дома №212 по улице Коммунаров. Авария произошла на чугунном водопроводе диаметром 300 мм. Он эксплуатируется с 1954 года. Отключено от водоснабжения одно административное здание по адресу ул. Ленина, 21. Но оно имеет альтернативный источник воды.

В 8:12 зарегистрировано сообщение о порыве на ул. Бабушкина, 15. Поврежден чугунный водопровод 1976 года диаметром 150 мм. От водоснабжения отключены более 10 домов частного сектора. На улицах Михайлова и Бабушкина есть колонки, поэтому необходимости подвозить воду нет.

Сейчас в обоих местах аварий идет ремонт.

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