Три человека погибли при ДТП в Удмуртии

Трое пассажиров легкового автомобиля погибли от полученных травм Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

24 января, около 11 часов дня, KIA Rio под управлением 22-летнего водителя столкнулся с грузовиком, который стоял на 36 км дороги Воткинск-Чайковский в Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

Трое пассажиров легкового автомобиля погибли от полученных травм, водитель госпитализирован.

Органами следствия по данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела взято прокуратурой на контроль.

Кроме того, прокуратура проводит проверку своевременности очистки указанной дороги от снега, в том числе и на данном участке.