2,7 млрд рублей инвестировали в ЖКХ Удмуртии в 2020 году

В следующем году будут реализовывать инвестиционные программы на «Ижводоканале» Фото: Амир Закиров

В Удмуртии за 2020 год на коммунальную инфраструктуру направили 2,7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

660 млн средств выделили из федерального и республиканского бюджетов. 2,1 млрд рублей в коммунальную инфраструктуру инвестировали предприятия.

Министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин отметил, что в республике стали эффективнее работать концессионные соглашения. Всего в Удмуртии действовало 47 соглашений.

— Несмотря на то, что процент износа систем жизнеобеспечения коммунальной сферы остаётся ещё очень высок, мы поступательно шаг за шагом решаем этот вопрос. Один из показателей – снижение количества порывов на сетях. В 2020 году их было на 5,15%, чем в 2019 году, — прокомментировал министр.

Предприятия реализовали 23 инвестиционных программы. В этом году по программе «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» построят комплекс водоотчистки в поселке Новый в Воткинском районе. А на станции подготовки воды «Кама — Ижевск» будут модернизировать сооружения повторного использования промывных вод скорых фильтров. В Можге построят 4,5 км водопроводных сетей и накопительные резервуары для воды. На это выделят 289 млн рублей. Всего в 2021 году в ЖКХ вложат 2,6 млрд рублей для исполнения 25 инвестиционных программ и реализации 37 концессий.

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