Более миллиона рублей похищено у троих ижевчан

Под руководством «брокеров» ижевчане устанавливали разные приложения в свои мобильные телефоны
Фото: Архив «КП» в Ижевске
В выходные в полицию обратилось сразу несколько ижевчан: 43-летняя швея, 25-летний слесарь и 39-летняя администратор фирмы.Они хотели заработать на биржах, но попались на удочку мошенников.
Потерпевшим звонили неизвестные и представлялись сотрудниками крупных брокерских компаний, предлагали услуги по обучению и ведению нового бизнеса.
Под руководством «брокеров» ижевчане устанавливали разные приложения в свои мобильные телефоны, в том числе программы удаленного доступа. Эти программы позволили злоумышленникам управлять личными кабинетами и банковскими счетами потерпевших.
Под предлогами открытия брокерских счетов, оплаты комиссий, страховки, вывода доходов со счетов в сумме похитили около полутора миллионов рублей. Большая часть средств была взята ижевчанами в кредиты в банках.
Потерпевшие начали понимать, что стали жертвами преступлений, лишь когда лже-брокеры снова начали требовать внести деньги под различными предлогами, но ни личных сбережений, ни возможностей получить новый кредит у потерпевших уже не было.
Сейчас проводятся доследственные проверки.