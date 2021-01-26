Более миллиона рублей похищено у троих ижевчан

Под руководством «брокеров» ижевчане устанавливали разные приложения в свои мобильные телефоны Фото: Архив «КП» в Ижевске

В выходные в полицию обратилось сразу несколько ижевчан: 43-летняя швея, 25-летний слесарь и 39-летняя администратор фирмы.Они хотели заработать на биржах, но попались на удочку мошенников.

Потерпевшим звонили неизвестные и представлялись сотрудниками крупных брокерских компаний, предлагали услуги по обучению и ведению нового бизнеса.

Под руководством «брокеров» ижевчане устанавливали разные приложения в свои мобильные телефоны, в том числе программы удаленного доступа. Эти программы позволили злоумышленникам управлять личными кабинетами и банковскими счетами потерпевших.

Под предлогами открытия брокерских счетов, оплаты комиссий, страховки, вывода доходов со счетов в сумме похитили около полутора миллионов рублей. Большая часть средств была взята ижевчанами в кредиты в банках.

Потерпевшие начали понимать, что стали жертвами преступлений, лишь когда лже-брокеры снова начали требовать внести деньги под различными предлогами, но ни личных сбережений, ни возможностей получить новый кредит у потерпевших уже не было.

Сейчас проводятся доследственные проверки.