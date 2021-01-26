Выздоровело больше, чем заболело: выявили 178 новых случаев заражения коронавирусом в Удмуртии

Выявили 178 новых случаев заражения коронавирусом в Удмуртии Фото: pixabay.com

Выявили 178 новых случаев заражения коронавирусом в Удмуртии. В их числе 9 детей и 52 человека пенсионного возраста. Об этом сообщает оперштаб региона.

При этом за минувшие сутки с болезнью смогли справится 183 жителя. А вот трое пенсионеров, к сожалению, скончались. Это были женщины 71 года и 93 лет, и мужчина 66 лет.

Сообщается также, что прививку от COVID-19 сделало уже 4 495 человек.

Кроме того в регионе продолжают проводить исследования на коронавирусную инфекцию. За все время уже сделали 808 722 тестов, за последние сутки — 1 698.

За все время пандемии в Удмуртии коронавирусом заразилось 24 941 человек. Из них 21 096 пациентов выздоровели и были выписаны. К сожалению, 331 житель скончался от коронавирусной инфекции.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Удмуртия вошла в Топ-3 по спросу на сельскую ипотеку

Главную елку демонтируют в Ижевске