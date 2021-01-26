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Тарифы на ЖКХ повысятся в Удмуртии в июле

О том, на сколько поднимутся цены, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» Александр Евсеев, председатель Объединения советов домов Удмуртии
Анна Митрофанова
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Александр Евсеев, председатель Объединения советов домов Удмуртии

Александр Евсеев, председатель Объединения советов домов Удмуртии

Фото: Архив «КП» в Ижевске

В июле традиционно повысятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Что подорожает больше всего и почему разбирались в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» вместе с Александром Евсеевым, председателем Объединения советов домов Удмуртии.

Из нашего подкаста вы узнаете: почему могут демонтировать шлагбаум около вашего дома и когда общедомовые собрания будут проводить через телефон.

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ЖКХ Ижевска