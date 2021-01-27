9 вылетов за 2021 год совершила санавиация Удмуртии

9 человек спасли с помощью вертолета Фото: Дмитрий Селезнев

С 1 января 2021 года санитарная авиация Удмуртии совершила 9 вылетов. Как сообщает пресс-служба республики, из них один – на место ДТП, а среди эвакуированных есть ребенок старше года.

Санавиация республики начала работать в 2019 году. В 2021-м вертолет совершит не менее 112 вылетов.

Напомним, в прошлом году в Удмуртии появилась вертолетная площадка с системой ночного старта. Она располагается на территории 1 РКБ.

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