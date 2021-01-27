«Условка» за букетик роз: в Ижевске осудили молодого человека за воровство

Молодой человек украл букет из 25 роз Фото: Архив КП

Прокуратура Первомайского района Ижевска поддержала обвинение по уголовному делу в отношении молодого человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что в августе прошлого года ижевчанин открыто украл букет из 25 роз. Ущерб для цветочного магазина на ул. Удмуртской составил 1 800 рублей.

Он возместил ущерб, но суд приговорил его к лишению свободы на полтора года условно. Столько же продлится его испытательный срок.

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