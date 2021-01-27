Глава Ижевска: подрядчиков, ответственных за уборку снега, оштрафуют на миллион рублей

Глава Ижевска раскритиковал работу подрядчиков на дорогах города

Жители Ижевска жалуются в соцсетях на плохую уборку снега. Вчера, 26 января, глава города Олег Бекмеметьев встретился с подрядчиками. Об этом он сообщил в соцсетях.

Глава Ижевска подчеркнул, что в приоритете находятся уборка пешеходных переходов и остановок, оперативное устранение заужений на дорогах и вывоз снежных валов.

- Я не сторонник крайних мер, но штрафы здесь неизбежны, - сообщил Олег Бекмеметьев. - За неделю 126 предписаний выдано службой технического надзора. За декабрь на всех подрядчиков выписано штрафов на 1 млн рублей.

Он также отметил, что с вывозом снега из города проблем нет. С начала прошлой зимы из Ижевска вывезли около 400 тысяч куб. м снега. Также глава города сообщил, что в рамках противопаводковых мероприятий из частного сектора снег начнут вывозить в середине февраля.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Школу на Ильфата Закирова в Ижевске откроют к 1 сентября 2021 года

Тарифы на ЖКХ повысятся в Удмуртии в июле

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.