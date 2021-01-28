Впервые в Ижевске пройдет Межконфессиональная спартакиада Фото: pixabay.com

В Ижевске впервые пройдет Межконфессиональная спартакиада. Открытие состоится на базе спортивно-оздоровительного лыжного комплекса имени Г.А. Кулаковой в воскресенье, 31 января. Все спортивные мероприятия пройдут на спортивных объектах столицы Удмуртии, сообщает пресс-служба регионального правительства. К участию приглашают представителей религиозных организаций традиционных конфессий в возрасте от 14 до 64 лет.

Участие в открытии примут двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира Тамара Тихонова, министр национальной политики Удмуртской Республики - Лариса Буранова, министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии - Александр Варшавский.

В первый день пройдут лыжные гонки - масс-старт для мужчин, которым предстоит преодолеть дистанцию 3 или 5 км. Дистанция для женщин составит 3 км, а для юношей и девушек - 3 и 1,5 км соответственно.

Продлится спартакиада до 29 августа. В программе будут турнир по быстрым шахматам, настольному теннису, спортивному туризму и легкоатлетический кросс.

- Межконфессиональная спартакиада - это одно из немногих мероприятий, когда культура духовная и культура физическая соединяются и говорят на одном языке. В данном случае, на языке спорта. Спасибо нашим конфессиям, благодаря инициативе которых это мероприятие состоится. Для нас большая честь помогать в организации проведении спартакиады, - говорит Александр Варшавский.