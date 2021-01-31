Пешеход погиб на дороге в Ижевске

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД России по Удмуртии

На Славянском шоссе в Ижевске «Лада Гранта» наехала на неустановленного молодого человека. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД России по Удмуртии.

Происшествие случилось 31 января около 4 утра. По предварительной информации, пешеход двигался по проезжей части. При этом на его одежде не было светоотражающих элементов. Сейчас по факту происшествия ведется расследование.

Ведется розыск очевидцев ДТП. Если вы знаете что-либо о происшествии, просьба сообщить по телефонам 415-700 или 415-701.

Также ГИБДД напоминает, что пешеходы должны носить светоотражающие элементы на одежде. Двигаться нужно только навстречу движущемуся транспорту. Водителей просят быть внимательнее на дорогах.

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