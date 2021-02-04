Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Жителя Удмуртии осудили на семь лет за убийство сына

Тот избивал отца
Анастасия Михайлова
КомментироватьОставить комментарий
Жителя Воткинского района осудили за убийство сына на семь лет

Жителя Воткинского района осудили за убийство сына на семь лет

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Жителя Воткинского района признали виновным в убийстве собственного сына. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

22 сентября прошлого года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения нанес несколько ударов ножом 38-летнему сыну. Потерпевший скончался на месте.

Выяснилось, что убийство произошло из-за побоев сына.

Осужденному назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Жителя Удмуртии подозревают в создании пожара в Сарапуле

Суд не изменил приговор для экс-главы Удмуртии Александра Соловьева

КриминалЖители Удмуртии