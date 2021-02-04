Жителя Удмуртии осудили на семь лет за убийство сына

Жителя Воткинского района осудили за убийство сына на семь лет
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Жителя Воткинского района признали виновным в убийстве собственного сына. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.
22 сентября прошлого года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения нанес несколько ударов ножом 38-летнему сыну. Потерпевший скончался на месте.
Выяснилось, что убийство произошло из-за побоев сына.
Осужденному назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Жителя Удмуртии подозревают в создании пожара в Сарапуле
Суд не изменил приговор для экс-главы Удмуртии Александра Соловьева