Жителя Удмуртии осудили на семь лет за убийство сына

Жителя Воткинского района осудили за убийство сына на семь лет Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Жителя Воткинского района признали виновным в убийстве собственного сына. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

22 сентября прошлого года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения нанес несколько ударов ножом 38-летнему сыну. Потерпевший скончался на месте.

Выяснилось, что убийство произошло из-за побоев сына.

Осужденному назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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