Лес на ул. 40 лет Победы Ижевска сделают неприкосновенным

Лес на ул. 40 лет Октября переведут в категорию городских лесов Фото: Дмитрий Солодянкин

Вчера, 3 февраля, состоялось заседание Гордумы Ижевска. На нем обсудили развитие городских территорий, в том числе и лесопосадки на ул. 40 лет Октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ижевска.

Еще с 1987 года лес находился в категории зон городского озеленения, как отметил начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Администрации города Владимир Некрасов.

Заместитель главы администрации города по ЖКХ и строительству Игорь Сальников подчеркнул, что строительство дорог в границах леса (например, продолжение проспекта Калашникова) не усугубит ситуацию. Оно не только обеспечит жителей нового микрорайона транспортными коммуникациями, но и поможет перевести лес в категорию городских лесов. Этот статус сделает лесопосадку неприкосновенной.

Так, сохранится 92% леса.

Сейчас подготовлена дорожная карта. Горожане могут контролировать ее исполнение вместе с Общественной палатой Ижевска.

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