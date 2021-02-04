«Три раза останавливалось сердце»: в Ижевске скончался мужчина, раненый сотрудником ЧОП

В ижевчанина выстрелили шесть раз Фото: pixabay.com

В Ижевске скончался 20-летний парень, которого ранил сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП) при стрельбе около Первомайского РОВД на ул. Ухтомского 24 января Эту информацию «Комсомолке» подтвердили сестра погибшего и пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

Как рассказала «Комсомолке» сестра молодого человека, все началось в ломбарде на улице Орджоникидзе. Молодой человек зашел туда, но для чего, неизвестно. Сотрудники ломбарда потребовали, чтобы он вышел из помещения, но тот отказался. Тогда вызвали охрану.

Сотрудники ЧОП, по словам девушки, избили ее брата, после чего повезли в отдел полиции, чтобы написать заявление о хулиганстве. Парень же в ответ написал заявление о побоях. Ему дали направление на судебно-медицинскую экспертизу.

Однако после выхода из отдела конфликт продолжился. Один из охранников выстрелил в мужчину прямо около отдела полиции шесть раз. После этого, как ранее сообщали в Следственном комитете, чоповец «свел счеты с жизнью».

Пострадавший попал в реанимацию.

— У брата три раза останавливалось сердце. Но несмотря ни на что, он жил восемь дней. Потом его перевели в другую больницу, и там он скончался через два дня, — говорит сестра погибшего.

4 февраля пройдут похороны. Как сообщала пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, уже был произведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.

Редакция выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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