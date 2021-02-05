На 50 тысяч оштрафованы продавцы некачественных овощей и фруктов в Удмуртии

Испорченную продукцию изъяли с прилавков в ходе проверки фото: Архив "Комсомольской Правды"
58 предприятий торговли, реализующих плодоовощную продукцию, проверено в 2020 году Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике. В результате было выявлено 15 нарушений.
В ходе проверки были взяты пробы на санитарно-химические, физико-химические, паразитологические и микробиологические показатели.
Выяснилось, что продавцы нарушали условия хранения овощей, продавали испорченные продукты, не писали информацию на ценниках, не контролировали качество продуктов.
По фактам выявленных нарушений было снято с реализации 88 партий плодоовощной продукции общим объемом 2085,6 кг, с нарушителей взыскано штрафов на общую сумму более 50000 рублей.
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