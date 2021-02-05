Дом для безнадзорных животных появится в Ижевске

В 2021 году могут начать строить приют для бездомных животных Ижевска Фото: Архив «КП» в Ижевске

В 2021 году могут начать строить приют для бездомных животных Ижевска. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Эту тему он обсудил вместе с представителями Главного управления ветеринарии Удмуртии, зоозащитных организаций АНО «Желтая бирка», Альянсом защитников животных.

По новым правилам обращения с безнадзорными животными, в приюте обязательно должна быть зона карантина и стационар. Кроме того, должен быть уличный вольер - там будут содержаться животные, которых невозможно вернуть в среду обитания или пристроить в добрые руки.

По расчетам управления ветеринарии, чтобы приютить всех животных, Ижевску и ближайших к столице районов нужен приют на 778 мест. По мнению зоозащитников, это слишком крупное учреждение.

В ближайшее время мы вместе должны определить, какой должна быть оптимальная вместимость будущего приюта, чтобы и потребность обеспечить, и создать комфортные условия для обитателей, - заявляет мэр города.

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