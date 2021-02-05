Администрация Ижевска «докручивает» механизм уборки снега

Качество уборки снега во дворах оставляет желать лучшего фото: архив "Комсомольской Правдф"

Управляющие компании не всегда могут договориться с подрядчиками. Это приводит к тому, что снегоуборочная техника выезжает во дворы, а машины там не убраны. Также не везде установлены границы территорий, что создает неясность, кто должен очищать те или иные дворы. Кроме того, не определены места складирования снега на придомовой территории. Об этом написал на своей странице в соцсети заместитель главы Ижевска по ЖКХ Игорь Сальников.

Вопросам синхронизации работы дорожных служб было посвящено вчерашнее совещание администрации города с управляющими компаниями и подрядными организациями.

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