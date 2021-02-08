Стоимость проезда на междугородних и пригородных автобусах вырастет в Удмуртии

Стоимость билетов в среднем вырастет на 20% Фото: Архив «КП» в Ижевске

Цены на проезд в автобусах междугородних и пригородных маршрутов изменятся в Удмуртии с 9 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

Уточнить стоимость билета можно уточнить у кондуктора или водителя.

Все также цена будет зависеть от того, как далеко надо ехать. Например,тариф за одну поездку на расстояние от 8 до 11 км стоит до 30 рублей, от 33,4 до 36,4 км – до 100 рублей, 232 - 240 км – до 656 рублей. Стоимость билетов в среднем вырастет на 20%.

Кстати! Тарифы для пригородных и междугородных маршрутов в Удмуртии не пересматривались уже 6 лет.