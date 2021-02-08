Удмуртия вошла в число пилотных регионов для внедрения модернизации службы занятости

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В 2020 году в рамках национального проекта «Демография» Удмуртия вошла в число пилотных регионов страны, где будут повышать эффективность службы занятости. Об этом сообщает министерство социальной политики республики.

Порядок обращения в службы занятости не изменится, зато многие услуги можно будет получить в электронной форме. Как и сейчас, заявление о получении какой-либо услуги можно подать в электронном виде через единый портал госуслуг или Общероссийскую базу «Работа в России».

Основной целью модернизации службы занятости населения является создание новой модели центров занятости населения.

Филиалы Республиканского центра занятости населения останутся во всех городах и районах республики для обеспечения удобства и доступности, получения услуг в области содействия занятости населения.

Всего в республике в рамках национального проекта «Демография» к концу 2024 года планируется полностью завершить модернизацию службы занятости в 4 центрах занятости населения.

Уже в марте этого года ижевчане и жители Завьяловского района смогут получить все услуги службы занятости в едином центре занятости. Он находится по адресу: г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, д. 136.

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