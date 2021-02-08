К началу марта планируют выпустить первую партию сыров из собственного сырья Фото: Архив «КП» в Ижевске

В 2021 году в Удмуртии откроют две крупные козоводческие фермы. Одна ферма откроется в Киясовском районе. Уже к началу марта здесь планируют выпустить первую партию сыров из собственного сырья. Об этом сообщает пресс служба главы и правительства республики.

Запланировано расширить КФХ Аверкиев из Малопургинского района. Фермер продолжает возрождать заброшенные помещения бывшего свинокомплекса в селе Кечево. За счет реконструкции в этом году заработает еще один корпус. Объемы производства козьего молока в Удмуртии достигли 600 т. На начало 2021 года общее поголовье молочных коз в Удмуртии составило 3 304. За 2020 год оно увеличилось на 1 456 голов.

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