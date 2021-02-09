В Ижевске открыта запись в новый детский сад на улице Берша Фото: пресс-служба управления образования администрации города

В детский сад, который построили на улице Берша, 20, открыли запись. Это будет открытие второго корпуса детского сада № 216 в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба управления образования администрации города.

- Уважаемые родители, открыта запись на постановку и внесение изменений в ранее поданное заявление на второй корпус детского сада № 216, - пишут в сообщении.

Учреждение еще не добавлено в перечень детских садов. Для родителей, которые хотят поспособствовать этому, открыты дни приемов в управление образования Администрации города Ижевска по адресу: ул. Ленина, 2, каб. 106, куда нужно принести заявления.

Документы можно будет подать во вторник или в четверг с 09:00 до 11:00, с 14:00 до 17:00. И по особому графику будет организован прием в пятницу с 09:00 до 11:00, с 14:00 до 16:00.

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