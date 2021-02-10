Более 5 тысяч доз вакцины от коронавируса поступит в Удмуртию до 15 февраля

Новой вакциной будут прививать сотрудников правоохранительных органов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

До 15 февраля в Удмуртию поступит 5600 доз вакцины от коронавируса. Об этом во время прямого эфира в своих социальных сетях рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Новую партию вакцины используют для сотрудников правоохранительных органов, МЧС и УФСИН.

Всего в Удмуртии привили 10 027 человек, из них 986 получили второй компонент вакцины. Более 4 тысяч привитых — люди старше 60 лет.

— Большинство желающих поставить прививку подают заявку через портал Госуслуг. Свободные слоты есть. Сразу обращу ваше внимание, что из более 10 027 человек у нас нет ни одного подтвержденного тяжелого или даже средней тяжести случая. Все проистекает в тех пределах протоколов, которые к вакцине прилагаются, — отметил глава Удмуртии.

Также Александр Бречалов напомнил, что прививка бесплатная и добровольная.

Во время прямого эфира анонсировали несколько изменений: сокращение коек для больных ковидом, смягчение масочного режима и другие изменения.

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