Три двойни родились в Удмуртии в феврале

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В Удмуртии за февраль родились три двойни. Об этом во время прямого эфира в своих социальных сетях рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Двойни появились на свет в Завьяловском, Балезинском и Увинском районах. Родились три мальчика и три девочки.

— Я поздравляю всех родителей, а малышам желаю крепкого здоровья, — сказал глава Удмуртии.

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