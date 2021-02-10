Есть вопрос: когда в Удмуртии решаться проблемы с зарплатами бюджетников?

Зарплата должна быть прозрачной, понятной и справедливой Фото: Алена Селезнева

RT на русском сообщает, что президент России Владимир Путин поручил правительству разобраться с проблемами с зарплатами у бюджетников. Для этого он предложит чиновникам начать изучение уровня заработных плат среди бюджетников. Причем делать выводы не на основании усредненных цифр, а разобрать конкретные специальности. Он отметил, что зарплата должна быть прозрачной, понятной и справедливой.

- Главное — необходимо подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят устранить выявленные проблемы, — говорит Владимир Путин.