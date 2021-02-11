Пыталась выпрыгнуть из окна и оскорбила полицейских: агрессивную жительницу Удмуртии будут судить

Женщина признала свою вину Фото: Архив КП

49-летняя жительница Можги предстанет перед судом Удмуртии за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по республике, выпившая женщина вела себя агрессивно по отношению к полицейским, которые пытались ее успокоить.

Известно, что вечером 7 ноября прошлого года обвиняемая и ее знакомый находились в одной из местных гостиниц и выпивали. Оплаченный срок пребывания в номере истек, но женщина и ее спутник отказались его покидать. На место прибыли полицейские.

Служащие общественного порядка потребовали обвиняемую и мужчину покинуть помещение. После чего женщина начала вести себя агрессивно: попыталась выпрыгнуть из окна, публично оскорбила одного полицейского, а другого пнула по ногам.

Обвиняемая полностью признала свою вину. Уголовное дело направлено в суд.

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