Жительница Удмуртии убила мужа, который подозревал ее в неверности

Ранее женщина уже отбывала наказание в местах лишения свободы за убийство Фото: pixabay.com

Жительницу Глазовского района будут судить по обвинению в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что вечером 25 ноября прошлого года женщина и ее гражданский муж находились по месту жительства и выпивали. Мужчина высказал обвиняемой подозрения в ее неверности и оскорбил.

После этого, в целях прекращения конфликта, женщина пошла на кухню, взяла нож и ударила им гражданского мужа в грудь. Мужчина скончался на месте.

Ранее обвиняемая уже отбывала наказание в местах лишения свободы за убийство. В октябре 2014 года она освободилась.

Уголовное дело направлено в суд.

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