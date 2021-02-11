Жительница Удмуртии убила мужа, который подозревал ее в неверности

Ранее женщина уже отбывала наказание в местах лишения свободы за убийство
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Жительницу Глазовского района будут судить по обвинению в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Установлено, что вечером 25 ноября прошлого года женщина и ее гражданский муж находились по месту жительства и выпивали. Мужчина высказал обвиняемой подозрения в ее неверности и оскорбил.
После этого, в целях прекращения конфликта, женщина пошла на кухню, взяла нож и ударила им гражданского мужа в грудь. Мужчина скончался на месте.
Ранее обвиняемая уже отбывала наказание в местах лишения свободы за убийство. В октябре 2014 года она освободилась.
Уголовное дело направлено в суд.
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