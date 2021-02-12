Юные спортсмены из Удмуртии победили на Международном турнире по джиу-джитсу Фото: пресс-служба администрации Воткинска

Юные спортсмены из Воткинска взяли две золотые, три серебряные и две бронзовые медали на Международном турнире по бразильскому джиу-джитсу в Европе, сообщает пресс-служба города.

Турнир проходил с 5 по 6 февраля в Санкт-Петербурге. А спортсмены соревновались в двух направлениях: Gi - это борьба в кимоно, и No Gi - борьба без кимоно.

Роман Коновалов взял золотые медали, поучаствовав в обоих направлениях. Глеб Бобров взял серебряную медаль в борьбе без кимоно, и бронзовую – в кимоно. А еще Виктор Коновалов также занял второе место, а Анастасия Коновалова третье.

Занимается с ребятами Заслуженный тренер Удмуртии Виктор Бобров.