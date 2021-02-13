Погода в Ижевске 13 февраля: мокрый снег и около 0

Сегодня будет оттепель
Фото: Людмила Куликова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня суббота, 13 февраля — наконец-то наступили долгожданные выходные! «Комсомолка» расскажет, какую погоду ждать на сегодня.
По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха днем ожидается около ноля. Пройдет мокрый снег и дождь. Утром возможен туман и гололед. На дорогах ожидается гололедица и снежный накат.
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