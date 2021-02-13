Дедушка и ребенок погибли в пожаре в Удмуртии

В огне погиб мальчик 2017 года рождения. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

В Глазове 12 февраля ночью произошел страшный пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Сообщение об огне на ул. Чехова в Глазове поступило в 22:35. Когда пожарные прибыли на место происшествия, оказалось, что горел одноэтажный деревянный дом 7 х 8 метров с надворными постройками. Огонь вырывался из окон.

Бойцы пожарно-спасательной части подали стволы для тушения в окна дома. Часть спасателей отправилась искать пострадавших. На диване около окна нашли тела мужчины 1960 года рождения и мальчика 2017 года рождения. Они приходились друг другу дедушкой и внуком.

Причины пожара устанавливаются. С родственниками погибших работают психологи. Для тушения пожара понадобились 35 человек и 11 единиц техники.

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