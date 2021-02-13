Видео: день пельменя празднуют в Ижевске

Рассказываем, что происходит на фестивале Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Парке Кирова в Ижевске празднуют Всемирный день пельменя (0+). Наш корреспондент Анастасия Михайлова отправилась на площадку, чтобы попробовать самые необычные пельмени и рассказать вам, что происходит на фестивале.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, первые площадки открылись еще в 10:00. Гости могут поучаствовать в забеге на валенках, творческих и кулинарных мастер-классах и принять участие в забеге PelmenRun (Пельменьран). В 18:00 состоится удмуртская дискотека «Эктоника». В конце праздника вас ждет розыгрыш годового запаса пельменей.

На фестивале будет работать фотозона «Сказочный лес». Там можно будет узнать больше о мифах и легендах удмуртского народа.

Полную программу можно увидеть на сайте фестиваля.

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