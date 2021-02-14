Фотофакт: велопарад прошел на набережной в Ижевске

Велопарад прошел на набережной в Ижевске Фото: Амир Закиров

Сегодня, 14 февраля, в Ижевске состоялся зимний велопарад. Проходит он в столице Удмуртии уже в шестой раз. В этом году организаторы выбрали маршрут самого первого велопарада: старт от памятника А.Ф. Дерябину на набережной Ижевского пруда, далее маршрут прошел вдоль всей набережной.

В связи с этим событием временно было перекрыто движение транспорта по набережной Ижевского пруда от перекрестка с улицы Милиционная до улицы Песочная.

«Комсомолка» собрала фотоподборку ярких моментов этого события.

Фото: Закиров Амир

Фото: Закиров Амир

Фото: Закиров Амир

Фото: Закиров Амир

Фото: Закиров Амир

Фото: Закиров Амир