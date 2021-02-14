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Фотофакт: велопарад прошел на набережной в Ижевске

«Комсомолка» собрала фотоподпорку с праздника
Анна Митрофанова
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Велопарад прошел на набережной в Ижевске

Велопарад прошел на набережной в Ижевске

Фото: Амир Закиров

Сегодня, 14 февраля, в Ижевске состоялся зимний велопарад. Проходит он в столице Удмуртии уже в шестой раз. В этом году организаторы выбрали маршрут самого первого велопарада: старт от памятника А.Ф. Дерябину на набережной Ижевского пруда, далее маршрут прошел вдоль всей набережной.

В связи с этим событием временно было перекрыто движение транспорта по набережной Ижевского пруда от перекрестка с улицы Милиционная до улицы Песочная.

«Комсомолка» собрала фотоподборку ярких моментов этого события.

Фото: Закиров Амир

Фото: Закиров Амир

Фото: Закиров Амир

Фото: Закиров Амир

Фото: Закиров Амир

Фото: Закиров Амир

Фото: Закиров Амир

Фото: Закиров Амир

Фото: Закиров Амир

Фото: Закиров Амир

Фото: Закиров Амир

Фото: Закиров Амир

Фото: Закиров Амир

Фото: Закиров Амир

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