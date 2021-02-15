Спортсмен из Удмуртии стал чемпионом мира среди юниоров по лыжным гонкам

Наш земляк взял золотую медаль Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Вчера завершился чемпионат мира по лыжным гонкам среди юниоров и молодежи до 23 лет. Как сообщает пресс-служба глав и правительства республики, в последний день соревнований наш земляк Александр Ившин одержал победу в общем старте классическим стилем на 30 км.

Чемпионат проводился в финском городе Вуокатти. Ившин лидировал всю гонку. Он преодолел дистанцию за 1 час 21 минуту 22,2 секунды. Ранее уроженец Удмуртии на этих же соревнованиях занял четвертое место в составе эстафетной команды.

Отметим, что второе место занял представитель Германии Ян-Фридрих Дуркс, третье — спортсмен из Финляндии Александр Стальберг.

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