Горел открытым пламенем: пожар площадью 600 кв. м произошел в Удмуртии

Причины пожара устанавливаются
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
15 февраля, около 04:35 утра произошел пожар в селе Июльское Воткинского района. Горело здание гаража АО «Учхоз Июльское Ижевской государственной сельскохозяйственной академии». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Площадь возгорания составила 600 кв.м. Пожар тушили 34 человека и 14 единиц техники.
От МЧС России привлеклись 30 человек и 12 единиц техники.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения гараж горел открытым пламенем. В 06:25 пожар локализован.
О пострадавших не сообщается
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
Причины устанавливаются.
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