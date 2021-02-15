Горел открытым пламенем: пожар площадью 600 кв. м произошел в Удмуртии

Причины пожара устанавливаются Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

15 февраля, около 04:35 утра произошел пожар в селе Июльское Воткинского района. Горело здание гаража АО «Учхоз Июльское Ижевской государственной сельскохозяйственной академии». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Площадь возгорания составила 600 кв.м. Пожар тушили 34 человека и 14 единиц техники.

От МЧС России привлеклись 30 человек и 12 единиц техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения гараж горел открытым пламенем. В 06:25 пожар локализован.

О пострадавших не сообщается Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Причины устанавливаются.

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