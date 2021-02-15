Еще больше жителей Удмуртии смогут получать маткапитал

Материнский капитал востребован и имеет позитивные последствия Фото: pixabay.com

RT на русском со ссылкой на слова главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова сообщает, что в регионах с плохими демографическими показателями, к которым относится Удмуртия, хотят начать предоставлять материнский капитал тем, кто имеет третьего ребёнка.

- То есть либо отрицательный прирост, либо слабоположительный - для таких регионов требуется, на наш взгляд, дополнительная помощь и поддержка. Именно поэтому соответствующий проект был подготовлен и внесён сегодня в Государственную думу, - говорит Ярослав Нилов.

Также он отметил, что материнский капитал востребован и имеет позитивные последствия для демографической ситуации в стране.

- Общий вывод, который был сделан всеми фракциями Государственной думы, это же прозвучало в послании президента Федеральному собранию и в целом, если оценить многолетнюю программу материнского семейного капитала, то она имеет свои позитивные последствия и востребована, именно поэтому неоднократно эта программа продлевалась. Прежде всего это вопрос, связанный с поддержкой семей, имеющих детей, укрепление института семьи, института материнства, института детства, помощь в решении демографического вопроса, который является актуальным для страны, помощь в решении жилищного вопроса, который является одним из самых проблемных для нашей страны, - заявил Нилов.